72%受訪者認為學業問題成自殺主因　僅2成學童尋求協助　

香港基督教服務處進行「學童自殺與求助研究」，以個案訪問的方式了解學生對於自殺的看法及求助情況，發現逾7成受訪者指學業問題為引致自殺的主要原因，其次為家庭關係及人際關係，而當學生面對負面情緒時，只有約2成人會尋求成年人協助。香港基督教服務處倡議政府牽頭各界加強公眾教育，減少對求助的標籤，釋除學生求助的顧慮，並加強師生連繫，長遠建立互信關係。

香港基督教服務處訪問150名中學生，了解他們對自殺的看法及求助情況。發現學生認為自殺的原因涉及到學業及人際問題，72.7%受訪者認為學業問題是引致學生自殺的主要原因，其次分別有48%及26%受訪學生認為家庭關係及人際關係是原因。另外，當學生面對負面情緒時，逾四成人選擇遊戲娛樂或向朋友傾訴，但只有僅約一成人會尋求老師或社工協助（10.7%）或尋求家人協助（10.0%），受訪學生反映主要是因為擔心傳開或被嘲笑（30.0%），亦有學生表示怕被批評或追問（16.7%）。

服務處建議，政府應牽頭各界加強公眾教育，減少對求助的標籤，釋除學生求助的顧慮，同時建議學校建立關愛校園文化，創造空間及機會讓老師了解學生，加強師生連繫，長遠建立互信關係，家長亦應應對子女成長需要，並鼓勵朋輩互相守望，協助學生適時求助。