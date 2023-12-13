斥吳樹培所為私人機構也不接受　3校董議員沒回應會否炒段崇智

對於中大校董會今日（13日）決定即時解僱中大副校長、校董會秘書長吳樹培。身兼中大校董的3位議員張宇人、劉國勳和鄧家彪在回應指，吳過去的行為令校董會對吳失去信心，而在解僱吳的過程有跟足程序，又斥吳的行為放在公私營機構都不被接受，重申要為中大着想，要向前行，「只可以做自己要做嘅嘢」。他們沒有正面回應下一步會否解僱中大校長段崇智，僅指會繼續跟進校徽事件，「之後發生咩事都未能告知」。

張字人指今次會議由早上8時開始花了大量時間，是次解僱吳的程序有跟從議事規則，而議題亦討論了一段時間，惟基於保密協議會上各人的意向都未能透露，但有關決定為大家共同作出，不論支持或反對都要尊重校董會決定。另一校董劉國勳則指校董會認為吳有濫權的情況，曾就此成立小組，而小組亦有就此提供意見，最終認為吳不能支援校董會工作，又強調他的行為即使放在公私營機構都不能容忍。鄧家彪則指吳樹培作為秘書長，理應有規有舉，但吳好多事例都令他失去信心。

被問及解僱大學副校長、校董會秘書長一事鮮有，張宇人指不論解僱秘書長小有也好，甚至從未發生也好，要為中大好要向前行，「只可以做自己要做嘅嘢」。至於下一步是否會解僱段崇智，劉國勳僅指會繼續跟進校徽事件，「之後發生咩事都未能告知」。

另外，早前在2023年香港中文大學(修訂)條例草案投下棄權票的議員狄志遠指，對於新法例通過的第一次校董會便解僱吳樹，狄認為這次決定被公眾觀感是秋後算帳，又質疑校董會未有詳細解釋解僱至由，令人感到理由空洞和程序模糊，直言事件將會對中大職員及學生造成「寒蟬效應」，對大學的公眾形象受到極大的負面影響。