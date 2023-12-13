全球首例肝癌4期病人放射治療後　腫瘤縮小成功接受活肝移植

肝癌在本港常見癌症中排行第五，每年新症超過1,700宗，接受手術或肝臟移植是現時唯一根治方法，然而只有3成肝癌病人適合進行手術。港大醫學院首創「先縮後除」治療方案，先以放射治療及免疫治療縮小腫瘤，令更多病人適合接受腫瘤切除或肝臟移植手術，目前已為約100名病人進行治療。有肝癌第4期病人接受9個月「先縮」治療後，腫瘤明顯縮小至1期，再接受兒子活肝移植。港大醫學院表示，目前無任何有效治療將4期肝癌轉為1期，此案例屬全球首例，已於知名期刊《肝癌》發表，未來或可將方案擴至其他癌症。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁指，如肝癌病人肝功能較差、或確診年齡較大等，將無法進行手術，5年內整體存活率僅有3成；而「先縮後除」方案結合立體定向放射治療與免疫治療，誘導中晚期肝癌腫瘤縮小，再視乎病人情況進行腫瘤切除或肝臟移植手術。

65歲的黃先生是乙型肝炎帶菌者，去年11月因腹脹痛求醫，電腦掃瞄顯示一個直徑長達18.2厘米的腫瘤，完全佔據整個左肝，且入侵了主門靜脈，屬肝癌第四期，因此不適宜進行手術，當時保守估計只有半年壽命。治療團隊為黃先生進行「先縮後除」治療，先接受立體定向放射治療（SBRT）及免疫治療，半年後掃描顯示腫瘤縮小至9厘米，至今年8月接受兒子捐贈肝臟，並於術後第15天出院，最後的檢查報告顯示腫瘤只有1.5厘米，即肝癌第1期，至今未見復發。

陳智仁指，此治療方案侵入性低、安全和接受程度高，根據年初發表的研究數據，逾4成病人接受放射發免疫治療後腫瘤細胞完全壞死，超過1成病人合適進行手術，而且大部分病人在半年內都得到明顯治療效果，讓病人和家屬有明確的治療計劃和預算。他表示，未來或可研究將治療方案擴展至其他適合放射治療及免疫治療的癌症，例如肺癌膽管細胞癌。