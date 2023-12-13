推獎勵谷會展業復甦　商經局5個月內已批出1.12億元

為谷香港會議展覽業在疫後復甦，港府在7月推出為期3年的定期展覽獎勵計劃。署理商務及經濟發展局局長陳百里今日(13日)書面回覆議員指，該計劃在5個月內已批出31份申請，涉及獎勵金額共1.12億港元，佔預留的14億港元款項不足10%，而獲批的大多為國際定期展覽，暫沒有申請被拒。

陳百里表示，一般而言，港府在收到主辦單位透過場地管理公司提交完整申請表格及所有證明文件後，會在12個工作天內透過場地管理公司向主辦單位發放獎勵金，而截至11月底，共收到32份已完成活動的申請，當中31份已獲審批，涉及獎勵金額合共1.12億港元，餘下1份申請正待主辦單位補交文件，沒有申請被拒。

而在已獲批的申請中，22份申請是國際定期展覽，平均獎勵金額約480萬港元；其餘9份申請是其他定期展覽，平均獎勵金額約60萬港元。至於會否考慮延長或將恒常化獎勵計劃，局方強調獎勵計劃至今運作不足半年，款項運用不足10%，會密切留意款項的運用情況和業界需要，再考慮調整計劃細節的需要。