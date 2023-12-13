海洋公園虧蝕兩年終轉盈賺逾1.18億元　稱受惠通關及轉型帶動

疫下連續兩年虧蝕而曾需港府注資的海洋公園終於轉虧為盈，在2022年至23年財政年度，錄得逾1.18億港元盈餘。海洋公園今日(13日)公布，受惠本港全面通關、公園持續轉型，帶動上年度海洋公園和水上樂園的訪客入場人次飆逾45%，達240萬；收入增長更超越客流量增長，按年增長54%，由約5.4億港元攀升至接近8.4億港元，人均消費則較去年同期增加6%。

海洋公園表示，各項業務領域均見好轉，相比2021至22年財政年度，今年上年度門票、商品、餐飲及其他園內消費，分別按年升57%、55%、39%及63%。而截至今年6月30日，銀行結餘和持有現金，較去年同期增加28%，至約16.8億港元。

公園認為，本港今年首季全面通關後，入境旅客才逐步恢復，憑藉創造全新收入來源的策略見效，加上以保育及教育為主軸的獨特訪客體驗，終令海洋公園和水上樂園的業務重拾升軌。不過，海洋公園公司主席龐建貽表示，環球經濟持續不穩，旅遊業競爭愈趨激烈，公司前景仍充滿挑戰。

翻查資料，海洋公園2020年至21年度、2021年至22年度均錄得虧損，兩年度合共逾18億港元。而港府曾在2020年5月撥款54億港元，資助海洋公園1年營運，當中逾30億港元償還商業貸款。