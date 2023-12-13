下周六起搭港鐵可啪感應式信用卡　機場快綫最快於2026年更新閘機

港鐵新增感應式信用卡付款方法，更方便市民搭乘。港鐵公司今日（13日）宣布，將於本月23日起分階段陸續推出感應式信用卡乘搭港鐵服務，乘客當日起可於特定的閘機使用Visa體驗新服務出入閘，而明年第三季將涵蓋更多信用卡作支付。港鐵表示，整項更新計劃投入超過13億港元，包括陸續提升重鐵網絡內超過2,400部閘機，以及全部港鐵站客務中心的電子支付功能。

港鐵表示，現時港鐵大部分重鐵網絡（機場快綫車站除外），每個車站已配備至少兩部提供感應式信用卡支付功能的出入閘機，較多旅客使用的車站則會有更多配備；而新閘機貼有淺藍色標示，方便乘客辨認。

隨着重鐵網絡的感應式信用卡支付服務接受Visa信用卡及扣賬卡，全部港鐵站客務中心亦已增加電子支付服務，信用卡支付的第二階段將於明年第3季展開，更多信用卡可作電子支付。公司亦計劃最快於2026年在機場快綫更新閘機，同時提供感應式信用卡付費乘車服務，而整項自動收費系統資產更新計劃預計於2028年完成，届時港鐵網絡的閘機會完成全面提升。