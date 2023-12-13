更新守則規限多　政府消息指公僕愈高級私人空間愈細

政府今日(13日)公布更新《公務員守則》諮詢稿。對於公務員在公餘時間參與與政府立場有牴觸的情況，當局會如何應對。政府消息人士表示，指視乎活動本身性質，但愈高級的公務員私人空間愈細、愈高級愈要小心自身行為。至於如果工會表達意見又是否違反守則，消息人士指工會表達意見是分內事，表達立場是沒有問題的，不會違反守則，形容某些決定不可能立場一致，表達不同立場屬於正常，可以為會員爭取。

對於哪種情況會違反守則，政府消息人士指視乎事件而定，難以一概而論，公務員可內部反映，若選擇公開場合表達意見，主要視乎其公職與反對的事件是否有關，但強調愈高級愈高要求。

至於當局推出守則有否預計公務員反彈情緒，又會否令外界更加沒有興趣加入政府，政府消息人士指，事實上不少要求在3年前宣誓時已經存在，認為公務員流失有很多原因，而不是單單因為守則。

過去當局曾指要刪除政治中立字眼，其後引起反彈，最終此次不但沒有刪除有關字眼更新增不少要求，消息人士指曾經考慮過不用政治中立作為標題，但平衡不同方面，最終決定寫得透徹些，而對比2009年，有關政治中立的解釋並沒有不同，反而是更加詳細，要求公務員不因政治聯繫而影響工作。