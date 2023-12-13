青年販毒賣淫　香港未來堪憂

單單最近2周已出現至少2宗年輕人涉嫌販毒被捕，引起社會關注青少年的身心發展。有註冊社工向《東呼即應》表示，所接觸年輕人涉及的案件類型由盜竊、打架，近來變成詐騙、毒品及性罪行等，但該些年輕人大多並非核心犯罪分子，只是被不法分子利用，但由於他們涉及的罪行十分嚴重，刑責亦相對較嚴重，影響年輕人的前途，或抱憾終生。有家庭及親子教育工作者指，港式教育忽略品德、品格教育，而不法分子亦覷準青少年「想搵快錢」心態，誘惑他們鋌而走險，造成青少年的高犯罪率。

剛剛過去的11月底至12月初的兩周內，本港出現最少兩宗年輕人涉販毒案件，包括14歲男童在皇后山邨住所及葵涌工廈遭檢獲1,600萬港元海洛英；15歲少年在長沙灣被檢獲總值36萬港元的霹靂可卡因。另翻查資料，有香港17歲青年於今年4月涉運毒到澳門散貨被捕；今年2月亦另有11名未成年人士受聘淋油追債而落網，最小年僅12歲。過去亦曾出現15歲少女化身吸血淫媒，操控未成年少女賣淫抽佣80%。

香港遊樂場協會註冊社工尹潔燕表示，最近兩年所接觸的年輕人當中，接近三分二屬14至16歲年齡組群，不少涉及案件由偷竊、打架等暴力行為，變成詐騙、毒品及性罪行。不過，犯罪青少年不是核心罪犯或中堅分子，因為其組織能力較弱，但他們參與案件的嚴重性可大可小。她舉例近期有青少年被一些不法分子利用，參與涉及數千萬元毒品的案件，或進行詐騙、裸聊勒索案件，涉及金額可能很大，刑責相對亦很嚴重。

事實上，今年6月有機構研究發現，逾半的12至24歲受訪青年承認，過去一年曾經參與不當「工作」，當中70%屬違法，包括涉及黑社會或暴力活動、毒品、滋擾或刑事毀壞行為等。調查又發現，參與不當「工作」的邊青當中，超過一半來自健全家庭，逾90%並非失業、失學青年，近55%青年透過互聯網接觸不當「工作」。

家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，資本主義社會的香港重視物質、消費、享樂，誘惑是非常強大。眾多青少年都「想搵快錢」，滿足吃喝玩樂的個人欲望。罪犯頭目就是看中這一點，誘惑及誤導青少年，例如稱年輕人即使犯案被捉，後果都不會很嚴重，有機會只是警司警誡，令青少年鋌而走險。

司徒漢明續指，香港本身的品德教育也出現問題，教育界及家長偏重小朋友的學業成績及表現，忽視品德和品格的價值教育，令青少年更容易受誘惑，變相將他們推向犯罪的邊緣，造就高犯罪率。

《東呼即應》主持指，青少年問題不僅教育局的責任，執法部門等政府單位亦有責，學校、家長及社會更是責無旁貸；期望社會各界主動關懷青少年，而非各自推諉。