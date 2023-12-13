調查揭減少煙酒共用可提升戒煙率　團隊籲以控酒戒煙

東華三院戒煙綜合服務中心聯同香港大學護理學院進行「透過酒量管理提升戒煙成效」研究，以了解控制飲酒對戒煙療程的成效。研究發現訂立個人化控酒目標及每周定期以WhatsApp解釋酒精禍害、戒煙期間控酒的重要性等方式，可有效減低吸煙率及酒精攝取量，並反映出減少煙酒共用情況更能有效提高其戒煙率。

研究團隊使用煙酒共用篩查工具及飲酒與健康篩查問卷，篩選了100名參加者參與是次隨機對照試驗，對照組會如常接受戒煙服務，干預組則會同時進行簡易控酒戒煙法，包括以短片告知吸煙與飲酒的關係、訂立個人化控酒目標及每周定期以WhatsApp解釋酒精禍害、戒煙期間控酒的重要性等。

結果顯示干預組於8個星期跟進的核實戒煙率高出近2成。酒精使用方面，干預組的過去7日平均酒精攝取量亦比對照組少約99%，顯示簡易酒量管理介入能有效減少參加者的酒精使用及依賴。另外，減少參加者的煙酒共用情況更能有效提高其戒煙率。

研究團隊表示，煙酒共用雖然常見，但吸煙人士未必理解飲酒行為如何影響戒煙，建議各服務提供者及醫護人員於其日常工作中加入飲酒篩查，提供簡單控酒建議，為有需要的人士提供適時轉介，鼓勵及早介入。團隊又提醒聖誕佳節臨近，建議戒煙人士避免攜帶煙草產品參加聚會，向友伴申明戒煙的意願。