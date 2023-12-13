兩女墮網上投資騙局　失款250萬元

澳門再有人墮網上投資騙局，2名女事主分別報案，報稱合共損失近250萬澳門元。案情相似，皆先由陌生人透過手機聊天軟件主動聯絡，游說投資，下載指定軟件並轉帳金錢，但之後提現失敗，始發覺受騙。當地執法部門接手調查兩案。

首宗案件發生於今年9月，一名女子透過手機聊天軟件主動聯絡事主並游說其投資。至10月26日事主答應投資，按指示下載一個名為「易方達」的軟件並註冊帳號。過程中，事主轉帳2.8萬元人民幣(約3萬港元)到對方提供的內地銀行帳戶作為投資之用。事主在開設投資戶口後，有人即每日上午向事主提供新股作認購。至本月6日，事主已投資145萬港元。

至同月8日，事主發現投資戶口的結餘已有2,100萬元人民幣(約2,310萬港元)，事主曾嘗試在投資戶口內提現，但一名基金經理向事主表示，因未有完成新股認購程序，不能提現。近日，事主再提款，基金經理聲稱須再付5萬港元作為開通國際保證金，才能提現。事主信以為真，轉帳到指定銀行帳戶後，即遭對方「拉黑」相關聊天通訊軟件。此時，事主才懷疑受騙，報稱合共損失150萬港元。

另一案於今年8月上旬，有陌生人透過手機聊天軟件主動聯絡事主聊天，對方並自稱是股票投資專家，往後雙方一直交流投資股票心得。至8月下旬，有人着事主下載一款手機軟件，聲稱可用作投資股票。事主因有興趣，下載該軟件並註冊帳戶，再存入95萬澳門元作為投資股票時用。過程中，事主曾在投資戶口成功提取2.5萬澳門元，但往後欲再提現不果。客服指必須付13萬澳門元保證金，才可再提現。此時，事主才懷疑受騙，報稱合共損失92.5萬澳門元。