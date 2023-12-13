天瑜父切除手臂惡性腫瘤手術順利　惟曾接受電療或影響傷口愈合

2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，致成「植物人」的7歲女童周天瑜，一路走來荊棘滿途。早前小天瑜爸爸罹患癌症，令這個家庭雪上加霜。小天瑜父親今日(13日)在Facebook「天瑜醫療事故關注組」與大家報平安，指經歷大約3個小時的手術，昨天(12日)早上已經順利切除了手臂上的惡性腫瘤，如果傷口愈合情況理想的話，最快明天(14日)可以出院。

天瑜父親表示，醫生說早前的電療效果理想，故腫瘤已經縮得很小，減低了手術的難度。手術後，經醫生初步檢查，沒有影響到血管和神經線，但切除了大約4分之1塊二頭肌，所以日後可能影響到手臂的力量。而切除的腫瘤亦已經拿去化驗，大約一至兩周才會有病理報告，到時可以進一步確定是否已經把全部癌細胞切除。

惟天瑜父親指目前傷口仍是劇痛，要不斷服用止痛藥，並且皮膚曾經接受電療，可能也會影響愈合進度，如果傷口愈合情況理想的話，最快明天可以出院。貼文一出，逾千網友留言打氣加油，「小天瑜爸爸加油，排除萬难，小天瑜等着你接她回家」，「天瑜爸爸又挺過一關啦！加油！一定會康復的」。