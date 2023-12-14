漁護署劃設4新魚類養殖區　推動漁業可持續發展

漁農自然護理署表示，該署已根據《海魚養殖條例》指定黃竹角海、大鵬灣、外塔門及蒲台(東南)為4個新魚類養殖區。其中，黃竹角海和大鵬灣魚類養殖區已經正式啓用。該署指，有別於過去以家庭模式經營的傳統魚排養殖，漁民在新魚類養殖區將主要以集約化模式營運，推動業界發展可持續和更環保的養殖業。

漁護署發言人指，為推動及協助漁民轉型至現代化和可持續的作業模式，4個新魚類養殖區設於水流更理想的開放水域，適合採用現代化的水產養殖設施和技術，例如高度抗風浪的鋼鐵桁架網箱或高密度聚乙烯網箱、自動化投餌及實時監控系統等。發言人又指，有別於過去以家庭模式經營的傳統魚排養殖，漁民在新魚類養殖區將主要以集約化模式營運，推動業界發展可持續和更環保的養殖業。

4個新魚類養殖區將分階段投入運作，其中面積共約440公頃的黃竹角海和大鵬灣魚類養殖區昨日(13日)已率先啓用。漁護署會檢視該2個新魚類養殖區的實際運作情況，包括定期收集新魚類養殖區的生產和養殖環境等資料，以改善位於外塔門和蒲台(東南)的魚類養殖區的規劃，並為適時開放該2個新魚類養殖區作準備。