肺炎鏈球菌耐藥性增　團體促市民接種疫苗防感染

肺炎是香港第二常見致死疾病，本地研究發現，21.6%的社區型肺炎成人感染個案與肺炎鏈球菌有關，近年數據亦顯示肺炎鏈球菌的耐藥性漸增。本港藥劑師組織提醒市民，進入冬季應做足預防措施，時刻保持個人及環境衞生，亦要及早接種疫苗預防感染，減低需要使用抗生素的機會，避免耐藥性情況加劇。

肺炎鏈球菌一般只會引起較輕微的病症如鼻竇炎和中耳炎，但一旦細菌入侵身體其他部位，便有機會導致腦膜炎、菌血症、敗血病甚至死亡。更甚者，近年數據顯示，不論是本地或其他地區的入侵性肺炎鏈球菌，其耐藥性菌株也呈現逐漸增加的趨勢，世界衞生組織早前更將入侵性肺炎鏈球菌列為耐藥性高的「超級細菌」。香港醫院藥劑師學會副會長（外務）蘇曜華指，肺炎鏈球菌大約有逾百種血清型，本港最常見的是血清3型，在新冠疫情前，高達一半的入侵性肺炎鏈球菌也是由血清3型所致，疫後仍維持不變。

蘇曜華形容，肺炎鏈球菌血清3型有「三高」特徵，包括嚴重性較其他血清型高、具有高抗藥性、死亡率高且併發症嚴重。他解釋，據資料顯示，血清3型肺炎鏈球菌引致的入侵性疾病在多重病患者中，死亡率可高達47%；另外有研究發現，約50%至70%感染血清3型肺炎鏈球菌的本地患者已對部分常用抗生素，如紅霉素和四環黴素產生耐藥性，每使用一次抗生素，便等於製造一次機會讓細菌發展出擊敗抗生素的能力，最終變成無藥可醫。

要避免加劇抗藥性問題，首先要預防感染。蘇曜華指，市民應保持個人及環境衞生，出現呼吸道感染病徵應及早求診，以及接種疫苗，降低感染機會。傳統上，肺炎鏈球菌疫苗主要有23價肺炎鏈球菌多醣疫苗及13價結合疫苗，今年有兩款新一代結合疫苗面世，分別為15價疫苗和20價疫苗。坊間不少人認為，疫苗價數愈高愈好，因為覆蓋的血清型更多，但蘇曜華稱，有研究推斷，較高價數疫苗雖能保護更多血清型感染，但對於每種血清型的保護力一般都會降低，而且本港一直盛行血清3型肺炎鏈球菌，故疫苗價數未必是愈高愈好。他建議，未接種肺炎鏈球菌疫苗的2歲以下幼童和65歲或以上沒有高風險情況的長者，以及2歲或以上有高風險情況的幼童盡快接種疫苗，以預防感染，減低需要使用抗生素的機會，避免耐藥性情況加劇。