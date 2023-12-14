青年自殺響警號　正向廿四味以軟性教化手段提升青年正向思維

青少年自殺成社會關注議題，青少年發展企業聯盟獲當局資助推行「正向廿四味」計劃，針對全港13至21歲的年青人，以創新及緊貼他們興趣喜好的軟性教化手段，感染生命，以達致提升正向思維和正面價值觀、鞏固性格强項，以及培養良好品格和性情素養。

計劃為期2年，包含「正向電影院」、「CEO 秘笈」和網上互動持續學習平台「自主宇宙」3大元素。通過精選電影多元深邃的內容，以及成功企業人和社會菁英的真實奮鬥故事，啟發年青人，使他們潛移默化，發掘自我， 在正向思維中認知、建立和鞏固不同的性格强項。

「正向電影院」已於11月25日初步啟動，第一部播放的電影是日本動畫大師宮崎駿的《千與千 尋》，由電影導賞員分享從片中領悟到的性格強項，包括主角千尋的勇氣、堅毅和節制。不少年青人觀賞電影後都表示獲益匪淺，使他們改變了一些對人生的看法。「CEO 秘笈」亦於12月2日推出，邀請到全港首家金屬三維打印技術醫療器具生產商行政總裁丘榮豐分享人生故事，每場活動由主持人引領嘉賓分享，最後由心理輔導專家互動作結。