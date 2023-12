兩交流生廟街一日遊　體驗港地道生活

廟街是香港獨有的夜遊景點,以美食、購物及地道文化等多元體驗,吸引遊客到訪,體驗最地道的香港生活。旅發局12月與商戶攜手,聚焦區內特色,為多元化的廟街景點注入新動力,結合原有活動加強推廣,提升旅客及市民到訪的興趣,展示香港獨有吸引力。來自墨西哥的Sophie Raimondo(22歲)及來自美國的Andrew Singer(19歲)均是來港交流生,早前體驗了「廟街一天遊」,均大讚廟街蘊藏很多文化故事及傳統體驗,得以體驗香港的另一面。

首次到訪油麻地的Sophie與Andrew,參觀逾百年歷史的榕樹頭天后廟,兩人跟隨傳統,在祈福球上寫上願望後即掛上祈福,然後鳴鐘擊鼓,聽從講解後親嘗金箔貼龍舟求好運,大呼好玩。廟內的油麻地書院,近年活化為自助書店,猶如隱世寶藏,Sophie與Andrew都被當中傳統與現代的新舊文化交融特色吸引,更在「傳統車仔麵檔」及「巨型象棋」互相打卡留影。

之後兩人走進40年歷史的百寶堂,初嚐最正宗傳統涼茶。Sophie試過五花茶與廿四味後笑臉依然,還取笑喝了一口廿四味就扮作鎮定的Andrew。店主姜小姐更為Sophie與Andrew揭秘,打開店內巨大銅鼎的鼎蓋,讓他們一探究竟。聽過介紹後,兩人齊齊挑戰鎮店龜苓膏,感受其解毒培元的健康功效。姜小姐稱,經常有各地遊客特意來試吃龜苓膏,又笑言店中大銅鼎除了作為打卡點,更曾有旅行團以其當作集合點。

路經街頭歌檔的Sophie與Andrew遇上駐守多年的「大家姐」蘭姐,忍不住即席高歌,大唱《YMCA》、《I Want It That Way》等經典金曲。正努力學習普通話的Andrew,竟然懂得草蜢名曲《半點心》,更拉着Sophie在迷幻彩燈下高歌,獲得全場掌聲。

原本不太相信占卜的Sophie與Andrew,也親身體驗了「靈雀占卜」,踏入草蘆林師傅攤位,即時被精靈小白雀吸引。兩人首先問到愛情問題,自選小鳥走出籠子,在一堆籤文中叼出其中一張,再由林師傅慢慢講解當中的歷史故事與隱藏意思。他們不約而同認為,無論相信與否,這都是夜遊廟街的有趣體驗。

他們其後再請小鳥幫忙占卜自身前程,原來Andrew考慮到亞洲工作,Sophie則猶豫畢業後應升學或創業,獲得林師傅的意見後,他們大讚有所得著,並表示靈雀占卜的有趣過程亦很值得和朋友再來體驗。

林師傅表示,多年來儲下不少海外熟客,早前就有來自新加坡的一家30多口一起來,擠滿攤位前,當時幫忙改名的孫兒、幫忙擇日結婚的媳婦也逐一介紹,十分溫馨。

經過一天行程後,Sophie與Andrew到吳松街臨時市場大排檔,享用火氣十足的港式美食。兩人在露天大排檔入座後,混在旅客與本地市民之間,大嘆椒鹽鮮魷、菠蘿咕嚕肉、避風塘炒蟹等地道美食,再來兩支大啤酒一齊乾杯,十分盡興。

Sophie認為,廟街之旅體驗多元化,有吃的有玩的,對遊客而言十分吸引,亦打破了傳統香港的旅遊印象,「來港之前我只知香港是國際商業樞紐,透過到訪廟街,令我深入認識香港多元文化的另一面,廟街是香港文化其中一個重要寶藏!」未來她希望可帶同朋友,再次來到廟街體驗當中的有趣活動。

Andrew則表示,遊廟街能同時感受香港色彩繽紛、滿佈地道文化而又充滿趣味的一面,形容今次廟街之旅令人難忘,更大讚香港絕對是旅客想一遊再遊的地方。