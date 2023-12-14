政府指公僕以私人身份發表意見非免責牌照　工會稱新守則有模糊

政府昨日發表更新版《公務員守則》諮詢稿，公務員基本信念由以往6項新增至12項，未刪除「政治中立」字眼，更列明不可以公務員身份批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見；公務員以個人身份表達意見亦須避免令人誤以為是官方立場。公務員事務局局長楊何蓓茵指更新版守則不存在收窄言論空間或公務員甚麼都不要講，但即使公務員表明以私人身份發表言論，也不是「免責牌照」，說甚麼也可以。有工會指諮詢稿有模糊地方，難界定意見或批評。

楊何蓓茵今早(14日)出席電台節目時指諮詢稿並非要公務員禁聲，但要以合適形式表達言論，諮詢稿中不少要求一直都存在，不認為會收窄公務員的言論空間。被問及例如任職教育局的公務員本身也是家長、處理社福政策的公務員本身也是照顧者，是否可以在私人平台發表評論，還是甚麼也不要說！她回應稱，不是要求公務員甚麼也不要說，但要看場合及職級，例如本身任職教育局發表教育議題意見是有點尷尬，正如一間銀行員工，如果向外批評所屬銀行對客戶不好，在私人機構也不容許。

她續稱，公務員發表意見即使每次強調只屬個人看法，也並非絕對的免責「牌照」，如果相關言論會衝擊政府政策，她會強烈建議不要發表。她呼籲同事談及自己工作範疇的事，要萬分小心，特別涉及批評或與現行政策相違背。她明白公務員在個人生活或對政府範疇也有意見，但表達時不要令人誤以為是官方立場，或與公職身份扯上關係。

對於在網上發表的言論，她指網上和現實世界的言行都有「很多眼睛看着」，雖然政府不會主動網上巡查，但現今世代，如果公務員公開發表一些言論，不難傳到政府，如有不妥，當局不排除會跟進。

對於評論或意見如何拿捏，她指要視乎甚麼言論，因為守則也有其他規條，要求堅守法治、擁護憲制秩序，如果涉及衝擊這些原則，即使以私人身份講，她也會強烈建議同事不要講，因為後果嚴重 ，而職級愈高，愈要警惕。

雖然當局強調更新版守則不是要公務員噤聲，但公務員工會聯合會主席唐麗娥指諮詢稿仍有模糊地方，指個別言論屬於批評還是屬於意見，可以很主觀。她舉例指以往有人提出在選舉期間，票站人員因為跨區工作，不便投票，部分人可能會視之為批評政策。

唐認為公務員在網上的言論只要不觸及政策，不披露自己是公務員，應該沒有問題，但也有公務員為免麻煩，索性刪除社交平台帳戶。她指公務員一般很少會公開批評政策，工會也通常只是就僱員權益發聲，最重要是當局願意聽取意見。

另外，楊何蓓茵向公務員發信，邀請他們就諮詢稿提出意見。她續稱，不論在守則更新前或後，所有公務員和非公務員的政府僱員均需遵守守則，指出這是聘書或合約的要求。