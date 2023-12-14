30款臘腸全部屬高鈉　6款檢出禁用或致癌染色料　2款塑化劑超標

秋冬時節，臘味煲仔飯、糯米飯均少不了臘腸。色澤紅潤的臘腸隨時使用有害染料，潛藏危機。消委會測試30款臘腸，發現有6款臘腸檢出禁用或致癌的染色料，2款塑化劑超標，另指全部臘腸樣本「高鈉」、幾乎全部高脂，包括聲稱「瘦」臘腸，呼籲市民少食為妙。

消委會在市面選購了30 款臘腸樣本，其中20款聲稱來自香港或內地，部分則聲稱來自新加坡及加拿大。其中發現，6款非預先包裝樣本中檢出本港食物禁用染色料，包括「旺角金旺中西藥批發行」加瘦臘腸含紅2G，以及「金源南北雜貨」臘腸、「生興臘味雜貨」金牌腸王、「錦祥號臘味」特瘦鮮肉腸皇、「鉅利醬園」加瘦腊腸和「三興隆臘味」加瘦切肉腸含有俗稱玫瑰紅的若丹明B。

消委會指出，呈淺紅色的紅2G能令食物添上桃紅至血紅色，但會產生代謝物苯胺。而歐洲食物安全局早於2007年說，苯胺具基因毒性，不能排除會導致人類患癌，同年起禁止在食物中使用，本港亦在2008年底跟隨規定。至於若丹明B則呈亮紅色，食安中心亦在2008年指，若丹明B可令人出現惡心、嘔吐和尿液變紅等徵狀，本港亦禁止用於食物中。

測試又發現，「裕華」、「尚品」臘腸樣本檢出塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP），每公斤分別含0.42毫克及0.66毫克，高於食安中心行動水平（每公斤0.3毫克）。不過消委會指，以含量較高的一款樣本計算一名體重60公斤成年人每日要進食18.2條才會超出歐洲食物安全局訂定的每日攝入量上限（0.6毫克），所以正常食用的健康風險應該不高。

食物安全中心表示，就及懷疑使用不准許染色料的產品，中心跟進樣本的檢測結果合格，符合法例要求，另指過去3年抽取超過290個臘腸樣本作化學檢測，全部通過檢測。旺角金旺中西藥批發行表示以後不會進口有問題產品。錦祥號則指，誤以為只染半截臘腸繩不會對臘腸造成影響，選用禁用色粉以達致繩子鮮艷漂亮效果，從而造成臘腸受到色粉污染。裕華表示，產品經國家出入境檢驗合格，又提交測試報告指產品不含塑化劑；尚品則指已將產品下架。

另外，消委會表示，29款樣本屬「高脂」的臘腸，其總脂肪含量介乎21.7克至47.0克；唯一不屬高脂的樣本，總脂肪含量（19.4克）亦貼近高脂定義。根據世界衞生組織的建議，一名每日攝入2,000千卡能量的成年人，以每日進食3餐計算，每餐攝取的總脂肪上限約為22.2克。若進食1條總脂肪含量最高的樣本（每100克47.0克），便會攝入23.5克脂肪，超出每餐的上限。

與此同時，全部樣本均屬於「高鈉」食物，每100克的鈉含量由1,258.5毫克至1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標（每100克含600毫克鈉），分別高出1倍至近2.3倍。世衞建議成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克，即每餐限量約為667毫克。以鈉含量最高的1款樣本計算，進食1條便會攝入1,029.2毫克鈉，較每餐限量高出近5成半，亦比每日建議的鈉攝取量的一半為高。