90%測試臘腸均高脂　部分聲稱「加瘦」　消委會指或違例

臘腸惹味可口，但幾乎多食對健康或構成風險。消委會測試30款臘腸，發現全部均「高納」、90%「高脂」，包括聲稱「瘦」的臘腸。該會續指以最高鈉或最高脂的樣本計算，進食1條的鈉攝取量已達每日建議的一半；脂肪則更超出每餐上限接近一倍。該會另發現部分預先包裝樣本檢出的脂肪和鈉含量與營養標籤存在頗大差異，更有預先包裝樣本完全沒有營養標籤和成分表，已將相關資料轉交食物安全中心跟進。

消委會表示，測試的全部臘腸樣本均屬於「高鈉」食物，每100克的鈉含量由1,258.5毫克至1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標，分別高出1倍至近2.3倍。世衞建議成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克，即每餐限量約為667毫克。以鈉含量最高的1款樣本計算，進食1條便會攝入1,029.2毫克鈉，較每餐限量高出近5成半，亦比每日建議的鈉攝取量的一半為高。

另外，29款樣本屬「高脂」的臘腸，其總脂肪含量介乎21.7克至47.0克；唯一不屬高脂的樣本，總脂肪含量（19.4克）亦貼近高脂定義。根據世界衞生組織的建議，一名每日攝入2,000千卡能量的成年人，以每日進食3餐計算，每餐攝取的總脂肪上限約為22.2克。若進食1條總脂肪含量最高的樣本（每100克47.0克），便會攝入23.5克脂肪，超出每餐的上限。

想選購相對較健康的臘腸，不期然會被「瘦」的宣稱吸引，然而，有1款預先包裝及7款非預先包裝有「瘦」字出現在產品描述的樣本，實際上全部均屬高脂。以每100克計算，此8款樣本的總脂肪含量由每100克21.7克至35.9克不等，平均含量為28.5克，雖然比其餘22款樣本的稍低（平均33.0克），但仍屬高脂水平，當中1款有「加瘦」字眼的樣本，總脂肪含量更達35.9克。消費者單憑產品的聲稱或貨架上的描述，未必能選購到較低脂肪含量的產品。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，不論是聲稱使用「瘦肉」或是「瘦」臘腸，消費者對「瘦」有期望，因此若脂肪含量最終與一般的臘腸無異，便有機會違反關鍵性陳述，觸犯商品說明條例。另外，黃建議，市民蒸臘腸前可先用水沖走部分鈉及糖分，煮後避免豬油撈飯，減少攝取量。

與此同時，30款樣本中逾80%（25款）均屬於「高糖」，當中糖含量最高的1款為每100克25.9克糖。參考世衞的建議，以一名每日攝取2,000千卡能量的成年人計算，每日攝取的游離糖應少於50克，即每餐最高攝入量約為16.7克，若進食1條糖含量最高的樣本便會攝入14.2克糖，達每餐糖攝入量上限的85%。消費者不宜進食太多臘腸，以免導致肥胖及其他疾病。