芝麻產品檢出不同污染物　4款塑化劑超標　當中1款芝麻油超79倍

消委會消測35款芝麻產品，27款檢出不同污染物，當中「冠益華記」芝蔴油、「同珍」小磨蔴油、「淘大」極品醇香黑芝麻油及「点点線」100%純黑芝麻粉均驗出塑化劑含量超出食安中心行動水平，「冠益華記」芝蔴油更超標79倍。消委會引述研究指出，長期過量食用可能會影響實驗動物的生殖系統發育，以及肝臟和腎臟等器官的健康，提醒廠商要加強檢驗產品的塑化劑含量，同時向供應商索取原料測試報告，同時檢視生產流程，確保產品安全。消委會已將相關樣本轉交食安中心跟進。

另外，消委會在16款樣本中驗出基因致癌物環氧丙醇或3-MCPD，3-MCPD則會影響雄性生殖系統及損害腎臟功能與神經系統，其中一款的環氧丙醇更高達每公斤2,100徵克，較歐盟上限超出1.1倍。消委會指結果意味產品或經高溫精煉加工處理，或者受非冷壓油或消煉油污染，消委會已將樣本轉交海關跟進。

消委會續指，發現10款樣本的營養標籤與實際成本不相符，1款的反式脂肪酸及飽和脂肪酸與顯示值相差169%及112%，另外1款較顯示值高89.7%，1款高25.9%，而有7款反式脂肪酸未能達到其標示為「0」的定義。消委會指營養標籤資料錯誤或會誤導消費者，對心臟病、糖尿病得長期病患者影響尤其大。

芝蔴油塑化劑超標79倍的「冠益華記」芝蔴油的代理商表示正與供應商跟進；「同珍」表示正向供應商索取塑化劑檢測報告，並進行內部驗證以提升質素；「淘大」指正就樣本測試結果與供應商溝通；「点点線」則指是次檢測批次已沒庫存，已即時委託第三方實驗室檢查現貨，報告顯示塑化劑未有超標，而未來亦會加強檢測。