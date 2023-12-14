北環綫工程損逾3公頃濕地　環團憂魚塘停運生態價值跌

北環綫項目預料2025年動工，全長約10.7公里，港鐵就此項目向環保署提交環評報告。根據報告，項目會影響合共3.23公頃濕地，預計需補償約1公頃濕地，並已識別約1.9公頃位置作為潛在的補償濕地。有環團表示，擬議補償濕地的地點位於數個正運作的魚塘，本具生態價值，擔心進行補償工程期間令魚塘停運，變相成荒廢魚塘，令生態價值下降，且擬議補償範圍僅佔部分魚塘，餘下部分屬附近私人住宅項目範圍，日後魚塘將被分割管理，做法不理想。

根據環評報告，北環綫會採用地下走線方案，減少佔用地面，避免影響濕地、沼澤、鷺鳥晚間棲息處及大欖和林村郊野公園等重要生態資源。項目盡可能採用「組裝合成」方式興建車站、通風大樓和緊急出入口等建築物，以減少在現場因鋪設混凝土及相關工序引起的噪音、塵埃和水質影響。

其中，牛潭尾車廠將建於平台之下，內部牆壁會鋪設吸音物料，以減少車廠產生的噪音滋擾；環評顯示，除了一所已規劃的學校可能會在考試期間面臨噪音超標，承辦商會避免在考試期間於該校附近進行較嘈吵的工程。報告指，北環綫工程在施工及營運階段影響的各種濕地生境合共3.23公頃，包括水道、沼澤、魚塘等，已識別約1.9公頃位置作為潛在的補償濕地。

長春社公共事務主任周靄銓上周曾到錦田一帶考察，她發現擬議補償濕地的位置包括3個正在運作的魚塘，她引述漁民稱早前已獲通知要遷出，明年不會再投放魚苗。她質疑為進行北環綫工程，要先趕走當地漁民，令魚塘荒廢，日後能否恢復生態成疑。她亦提及環評報告顯示，補償範圍呈三角形，將魚塘分割，而城規會文件顯示，餘下的魚塘屬附近一個私人住宅項目，質疑港鐵與發展商日後如何管理同一魚塘，促港鐵稍後向環諮會交代詳細保育計劃。