斥的士記分制猶如雙重罰則　議員批草案新瓶舊酒

為解決「黑的」問題，政府早前推出《的士司機違例記分條例草案》，針對的士違例行為作中處罰，當中最嚴重可以被取消駕駛的士資格一段時間。立法會今日（14日）審議有關草案，有議員表明反對記分制，認為現時已有條例規管司機加上新規例，猶如「雙重罰則」、「新瓶舊酒」，不滿其他商用車沒有同樣嚴格要求，又擔心有司機會因誤會而被停牌。但有議員相信條例在法律上和制度上已有所保障，形容記分制形同駕駛資格的退出機制，有助加強阻嚇，對奉公守法司機毫無影響，直言若讓不適合的人留在司機崗位，反而有違公眾利益。

草案列明的士司機在任何2年期間內，在擬議的記分制下被記15分或多於15分，該司機會被取消駕駛的士資格一段時間。其中「沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地 」，即兜路被記5分，濫收車費、故意拒絕或忽略接受租用記10分。

航運交通界議員易志明指出，政府建議如果2年累積扣滿15分停牌一段時間，認為安排嚇怕大量司機釀成退車潮，指現時已有條例規管司機再加上新規例，猶如「雙重罰則」，反而其他商用車沒有同樣嚴格要求、因此不少司機都轉駕駛其他商用車。他又批評政府過去一直縱容白牌車，任由白牌車經營，令業界經營困難，而當局卻對業界嚴格嚴管，而的士行業有4萬多名活躍的的士司機，惟樹大有枯枝，即使執法人員有就黑的進行放蛇打擊，然而因為法庭判決過輕，在成本低利潤高下，黑的禁之不絕，質疑過去法庭輕判，政府未

有申請上訴，如今卻引入新的措施，令行業擔驚受怕。

議員江玉歡指業界在疫後好不容易捱過3年，當局未有處理好網約車，反而第一時間進行計算程序，又指目前已有條例規管司機，當中最嚴重的可判監6個月，直言多年來未能解決問題非沒有法例，而是當局沒有決心，又認為新推出的計分制為引入已有的法例形容為「新瓶舊酒」。她亦指現時司機被指「兜路」3次，就會被停牌，憂慮如果駕駛途中溝通問題被取消駕駛執照。

對於有議員憂慮記分制會增加的司機同乘客之間爭拗和投訴，令到一些無辜的司機被記分，甚至停牌，議員謝偉銓相信執法部門會經過深入調查，有足夠證據和定罪機會之下，才會檢控涉嫌違法的司機，絕對不會一有投訴就檢控，被法庭裁定罪名成立之後，才會啟動記分及停牌程序，過程中被定罪和被記分的司機，亦有權提出上訴，以至在最後階段向裁判官申請豁免停牌，認為在法律上和制度上已有所保障。

另一議員蘇長榮同樣支持草案，指政府通過記分制加強阻嚇的士司機的不良行為，相關措施向社會傳遞清晰訊號，提升業界的整體形象。他形容記分制形同駕駛資格的退出機制，有助加強阻嚇，對奉公守法司機毫無影響。他指監管本地的士業之所以困難，在於現時的18,000個牌照屬永久性質，是一種私有財產，可在巿場上自由交易，行業生態由約9,000名牌主主導，政府無法在牌照中加入新條款，亦不能以服務素質為由收回牌照。儘管業界有聲音認為記分制可導致人手流失，降低新血入行意願，但他認為只要規範和指引清晰，只會對於行業引入人才有利，若果讓不適合的人留在司機崗位，反而有違公眾利益。