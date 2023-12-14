矛頭指向林世雄　議員：連呢種勇氣都無　諗唔到坐喺度有咩用

立法會今日(14日)二讀辯論《的士司機違例記分制條例草案》，漁農界議員何俊賢把矛頭指向政府，指政府經常會在漁農界牌照上增加新條款，建議政府可以在的士牌照上增加新條款以提升服務質素，批評運輸及物流局局長林世雄「連呢一種勇氣都無嘅話，我真係諗唔到林局長坐喺度有咩用」，直言如果不是另一議員陳恒鑌做好「中間人」角色，才令他這個想拍「的士判官」的人，「容忍你今次通過呢個條例」，要求當局不要用「交貨」形式處理的士問題。

議員嚴剛認同有必要加強的士管理，但通過記分制嚴懲的同時，亦應考慮對優秀司機予以加分鼓勵，如加裝電子支付方便旅客，交還乘客遺下物品等，有助促使的士司機樹立良好行為和習慣。

支持草案的議員陳沛良促請政府整合包括運輸署布內的部門，聯同的士業界整理的士司機資料，設立「租用的士司機中央資料庫」，詳列所有的士司機嘅詳細資料，如司機年齡、駕駛經驗、涉及交通意外及不良操守紀錄等，以便的士車主、車行、管理人在租車俾司機時參考，以減低潛在風險，同時亦可讓保險公司根據相關資料進行更準確的風險評估，以釐定合適保費。

陳沛良又主張以立法方式強制所有的士安裝車輛攝錄器，有關數據及錄影片段應自動傳送及儲存於雲端系統，並且只有獲授權人士可檢索該等片段，一旦出事故或爭拗，亦有片為證，料可減少的士交通意外，數據亦可為保險公司提供參考，有助降低的士保費。