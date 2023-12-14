破網購騙案涉款160萬　「彈票黨」兩主腦及24成員被捕

於今年7月至11月，執法部門一共接獲58名受害人報案，稱於網上平台放售貨物期間，被「彈票黨」詐騙財物。詐騙集團更出示虛假銀行轉帳紀錄，向受害人訛稱錯誤轉入過多金額，要求對方將差額退回至傀儡戶口，部分人最終貨財兩失，涉案貨物及現金金額共約160萬港元。執法部門經追查後，鎖定一個7月起活躍的詐騙集團，並於今年12月12日展開代號「奇步」行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕集團2名主腦及24名成員(17至72歲)。

被捕人包括23男3女，相信屬於詐騙集團的不同角色，包括負責在網上接觸受害人、負責往銀行存入空頭支票、負責交收，以及部份傀儡戶口持有人。人員於12日追查一名目標騙徒，發現他正以空頭支票騙取一名受害人一隻鑽石戒指，隨即展開行動當場將其拘捕，並起回該隻戒指。人員再一連兩日(12至13日)，在全港多區拘捕其餘25人，目前仍有10人被扣留調查，不排除有更多人被捕。

行動中，執法人員檢獲一批電話、由傀儡戶口開出的空頭支票，以及一批銀行入票紀錄。此外，人員發現被捕騙徒電話內安裝有修圖程式，部分人正將銀行存款單修改，以圖誤導受害人騙取金錢。執法部門指，涉案財物大多為名牌手袋、手錶等，價值數千至數萬元不等，最高約值6萬港元，騙徒成功騙取貨物後，便會即時將貨物轉售獲利，並將款項轉至虛擬貨幣戶口，以增加追查難度。

此外，部分被捕人報稱為速遞平台送貨員，聲稱接收訂單向受害人收取貨物後，再送往詐騙集團提供的地址，不排除被不法分子利用，在不知覺間充當網上騙案的一環，執法部門呼籲有關從業者小心留意可疑訂單，一但訂單涉及貴重財物，或異常高額酬金，便應提高警覺，以免墮入不法活動。