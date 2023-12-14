舔孫女胸兼陽具摩下體　獸祖父判囚55個月　官狠斥當事主性玩具

曾任保安的七旬翁，於8年間不斷欺凌居於其家中的一對年幼孫女，包括掐頸至扯離地、毆打、趁孫女洗澡時闖進浴室，更曾舔孫女乳房及以陽具在其陰道外摩擦等。該對姐妹最終告知學校社工揭發事件。涉案老翁上月於區院承認非禮及襲擊兒童等5罪，今日(14日)被暫委法官勞潔儀判監55個月。法官直斥被告當事主為性玩具可隨時狎玩，見到她們驚慌痛苦反而感開心，直指被告作出了非常嚴重的侵犯。法官又稱讚兩名事主有勇氣說出事件，認為她們做得對，勉勵她們不應責怪自己，並稱她們是英雄。

現年74歲，以W.Z.W.作代號的被告，承認1項故意襲擊兒童、3項非禮及1項襲擊罪。法官引述事主報告指2人均深受影響，常想起事件，並影響社交及與異性交往。她們曾把事件告知家人反被怪責不懂感恩，父親更稱這是被告愛的表現。報告指其中1人曾有自殺念頭，2人對於家人不支持她們感困擾及求助無門，直至可寄宿時才可安穩睡覺。專家認為2人須接受心理治療。法官指斥被告嚴重影響事主身心發展，明顯違反誠信，其中1項控罪只因陽具沒有插入陰道，否則便構成強姦，故最為嚴重。法官最終就5罪共判囚55個月，並對事主其他家人稱，要支持事主，因她們才是受害者，不應怪責她們出賣家人。法官又指事主父母在女兒報告事件後便應作提防，但沒有盡責，應改過及作彌補。

案情指，案中姐妹X及Y為被告孫女，分別於2006年及2004年出生，2014年起與被告及其妻同住，父母居於內地。2014年至翌年間一晚，Y指摘被告企圖非禮她，2人爭執時X想分開他們，卻遭被告掐頸至雙腳離地，兩姐妹大哭並驚動到鄰居，被告才放手。及後他又推兩姐妹進廁所並拿菜刀恐嚇對方不要告知其母等，否則會殺死她們；2014年至2016年，被告趁Y洗澡時用螺絲批撬開浴室門闖入，全裸的Y驚叫，被告才離開。

2016年至去年5月6日，被告又兩度非禮X，首次時被告在X看電視時脫她褲，以手指插她陰道，笑稱她陰道很窄等，更以陽具在她陰道外摩擦及推開她上衣舔她左乳。最後一次則趁她睡覺時伸手進她衣服內撫摸她乳房；去年5月10日被告與事主等候晚飯時指摘Y破壞家人關係，推Y肩膀令她跌落床，再拳打她右臂十多次。兩姐妹於同月24日把遭被告非禮等事告知學校社工並報案，被告於翌日被捕。

案件編號：DCCC 1128/2022