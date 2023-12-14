藉詞體檢無套姦9歲養女　巴士車長罪成重囚11年

九巴車長涉於7年前，以身體檢查為名，在屯門住所叫當時年僅9歲的養女躺在床，脫去兩人衣衫，再被指在無戴避孕套下強姦養女。約10日後，車長再涉嫌用勃起陰莖觸碰養女臀部。涉案車長早前經審訊後，被高院陪審團裁定強姦及非禮共兩罪罪成，今日(14日)被暫委法官游德康判監11年。法官指案中有多項加刑因素，包括事主與年紀差距甚大、被告行為違反誠信，且沒有使用安全措施，並對事主創成心理創傷。不過法官又指亦須考慮被告沒有使用暴力或威逼利誘事主，重犯機會亦不高。

現年61歲的被告孔慶聯，被捕時任職九巴司機。控方案情指，X現年16歲。2010年，她的父母分開，母親把X交給寄養家庭，由被告及他妻子照顧。2022年8月，X情緒崩潰想自殺並向友人說，在2016年遭被告強姦。事件交執法部門處理。X向執法人員說，2016年夏天某日，住所只得被告和她。被告叫X入他的房，稱要為她做身體檢查，叫她躺在床上，繼而脫去她衣服，再於她赤裸的身體蓋上床被。被告之後爬上她身撐開她兩腳。其後她感覺被告把陰莖插入她的陰道，她試圖掙脫，但不成功。

X續指，被告嘗試前後移動，突然她感覺到一陣灼熱，她當時不知這意味着甚麼，直至長大後始知被告當時射了精。X事後行路都覺得痛，下體有血及「黃黃哋白白哋」的東西。事件發生後約10日，被告又涉用硬的陰莖隔着衣服觸碰X臀部並移動。被告於去年9月被捕。

案件編號：HCCC 83/2023