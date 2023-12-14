龍年賀歲特別郵票出爐　十二生肖小型張合成完整循環

來年為龍年，辰龍迎新春，香港郵政今日(14日)宣布以「歲次甲辰(龍年)」為題的賀歲生肖郵票及相關郵品將於明年1月5日推出發售。同日亦會推出「十二生肖金銀郵票小型張──瑞兔飛龍」、「十二生肖金銀郵票小型張──完全珍藏版」及龍年聯合紀念套摺，今次也是將十二生肖金銀郵票小型張系列合成一個完整循環。

龍是神獸，象徵尊貴和力量，帝王自詡龍體，在民間則寓意吉祥好運。甲辰龍年將至，香港郵政發行賀歲生肖郵票第5輯的第一套，一套4枚郵票及兩張郵票小型張，展示形態生動的龍，配以不同的圖像元素和喜慶色彩，展現飛龍賀歲的氣氛。嵌有一枚50港元郵票的郵票小型張，是首次發行的鐳射剪紙郵票小型張。

至於題為「瑞兔飛龍」的十二生肖金銀郵票小型張，生肖郵票上的瑞兔與飛龍分別以銀箔和金片製作，帶出新春氣氛。背景以紫色作為主色，襯以中國傳統建築屋脊上的荷花裝飾。值得留意的是，由2013年的「飛龍靈蛇」至2024年的「瑞兔飛龍」共12套十二生肖金銀郵票小型張，合成一個完整循環，為整個系列作圓滿總結。一套兩張郵票小型張分別以金色和銀色為背景，呈現十二生肖動物，閃耀悅目，盡顯尊貴，正好表達富貴吉祥、時和歲豐的祝願。

另外，中國郵政、香港郵政和澳門郵電亦會於同日共同發行龍年聯合紀念套摺，內附三地郵政機關首次共同發行的生肖郵票小全張，凝聚中、港及澳三地對中國傳統龍文化的多元表達，展現三地同根同源、共融共通的文化血脈。小全張採用特殊的防偽紙張和精湛的工藝印製，呈現出絢爛繽紛的視覺效果。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」由明日(15日)起發售「歲次甲辰（龍年）」正式首日封，以及「十二生肖金銀郵票小型張──瑞兔飛龍」及「十二生肖金銀郵票小型張──完全珍藏版」的生肖紀念封。上述首日封和紀念封的珍藏版，以及全新設計的「2024年紀念封」亦會於同日起在集郵局和「郵購網」發售。

這套特別郵票及相關郵品將於明年1月5日起在各郵政局及「郵購網」發售，當日亦會提供即時人手蓋印服務。而珍藏版首日封／生肖紀念封等，只限在集郵局發售，而利是封則只限在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局及屯門中央郵政局，於12月15日起發售。