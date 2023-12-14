「經珠港飛」首批49人通關　接送巴士推優惠

廣東省珠海市政府與香港機場管理局合作推出的「經珠港飛」中轉客運服務周二(12日)開通，首批內地出境旅客周三(13日)上午11時在港珠澳大橋珠海公路口岸完成通關手續後，乘坐接駁的封關巴士前往香港機場。香港機場方面當日起至本月22日推出「一元飛」計劃，從港珠澳大橋珠海公路口岸搭封關巴士前往香港國際機場，每人車費僅1港元。

「經珠港飛」珠海首名出國旅客呂星亮，當日經香港飛往日本。此服務未啟用前，他需要乘船到深圳通關。「經珠港飛」首名從香港機場回到內地的旅客曾智則稱，之前託運行李要2、3小時。這次縮減到1小時，非常方便。內媒從拱北海關處獲悉，截至周三晚上8時已有49人次通過「經珠港飛」通關。

港珠澳大橋海關副關長郝英發表示，海關在口岸現場設置了4條專用旅客通道，並率先在陸路口岸試行海關、安檢「一次過檢」聯合檢查模式等，出境旅客通關效率可提升50%。港珠澳大橋口岸多部門預判，下周三(20日)起粵港澳三地將迎來一系列公眾假期，屆時使用「經珠港飛」的出入境人員將有明顯增長，相關部門已提前部署安排。