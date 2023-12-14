香港街馬下周日舉行　港島及九龍臨時交通安排　東隧封閉至早上9時

「香港街馬2023」下周日(17日)上午舉行，運輸署將於當日凌晨1時至下午1時，在港島及九龍相關路段，分階段實施臨時交通安排和封路。3條過海隧道當日亦會實施分時段收費，賽事的全馬及半馬組別都會途經東隧，執法部門表示，當日凌晨1時至早上9時，東隧的北行管道將會封閉，部門亦會對違例停泊的車輛嚴厲執法，包括將有關車輛拖走。

為配合街馬活動，港鐵多條路線當日將於凌晨約3時起，提早開出頭班車接載跑手，其中東鐵綫和屯馬綫，將於凌晨3時05分，分別由開上水、屯門及烏溪沙開出。港鐵由早上7時半至11時期間，亦會增加來回北角至寶琳，以及調景嶺至康城的列車。

街馬賽事分三組進行，半馬和全馬於東區走廊近東岸公園起步，時間分別是清晨4時45分和5時，途經東隧，終點是土瓜灣新山道。10公里賽事的起點是將藍公路近日出康城，早上9時半起步，途經將軍澳跨灣大橋和將藍隧道，終點是觀塘海濱道。

今屆賽事將有近2萬名跑手參加，賽事沿途將供應大量特色美食，包括鮑魚、燒煵仔等，補給站亦設有不同主題美食，如聖誕、韓式、泰式等，並廣邀街頭藝人參與，為一眾跑手打氣。因應周日氣溫驟降，大會建議跑手在領取選手包時，同時預先寄存保暖衣服，以便賽后保暖。