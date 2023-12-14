涉非禮偷拍孫女色情照還押　六旬漢越柙12.28一併審理

涉嫌非禮及偷拍孫女色情照而被還押的六旬漢，於今年6月報稱不適，被送抵九龍伊利沙伯醫院治理，期間他卻涉嫌掙脫手銬離開返家，他之後再被捕並因而另被控「逃離合法羈押或監獄」罪，與原本面對的製作兒童色情物品及非禮案，今日(14日)一併在九龍城裁判法院再提訊。控方申請修訂控罪，將原先製作兒童色情物品罪改控窺淫罪，另申請合併兩案並轉介區院審理。裁判官最終批准控方申請，押後並轉介案件到12月28日於區院答辯，期間被告繼續還押。

64歲匿名被告以「T.P.W」代表，他報稱是退休人士。被告現被控窺淫和非禮兩罪，指其於2023年3月22日，在深水埗某室暗中為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況；並於6月10日，在同地猥褻侵犯12歲女童X。

被告在另案中則被控一項逃離合法羈押罪，指他於2023年6月22日，在伊利沙伯醫院C座一床位，在二級懲教助理14470及一級懲教助理866的合法羈留下逃走。

案件編號：KCCC 1563、1665/2023