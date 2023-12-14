3名駿高控股前高層被廉署控串謀詐騙　明日提堂

廉政公署調查貪污時，揭發3名駿高控股有限公司前僱員涉嫌以虛假陳述誘使該上市公司向2間公司支付授權費及服務費共約82萬港元。廉署昨日(13日)落案起訴3人串謀詐騙，3人同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。他們已獲廉署准予保釋至明日(15日)在觀塘裁判法院應訊。

被告為鄭曉東，46歲，駿高控股前首席財務官；梁子亨，67歲，駿高控股集團前高級顧問；及張碧霞，57歲，駿高控股前持份者關係經理。駿高控股在香港聯合交易所創業板上市。駿高健康有限公司(駿高健康)及駿高速運有限公司(駿高速運)為駿高控股的子公司，分別主理健康護理用品及物流服務業務。

3人涉嫌於2021年6月至去年4月期間一同串謀詐騙駿高控股，偽稱駿高健康及駿高速運須向兩間公司支付一款健康產品的授權費，及協助獲取一筆貸款的服務費共約82萬港元，意圖詐騙而誘使駿高控股向兩間公司支付款項。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現上述兩間公司從未與駿高控股達成授權協議，亦與駿高控股的貸款毫無關係。調查亦顯示鄭曉東涉嫌知悉有關情況仍促使駿高控股向該兩間公司支付有問題的款項，而梁子亨及張碧霞實際上操控該兩間公司及有關詐騙勾當的犯罪得益。