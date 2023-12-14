斥公院輪候時間長　議員：長者由眼矇到盲咗都未見到醫生

本港老齡化問題嚴重，對醫療體系、福利政策及公共資源均構成壓力。立法會今日(14日)辯論「提倡健康老齡化，為銀髮族建立良好生活品質」的動議，促請政府參考國際經驗，提倡健康老齡化，提高市民為將來規劃銀髮生活的意識。

議員顏汶羽批評現時政府建設無障礙社區不完善，舉例彩霞邨的升降機一年三分一時間都壞，要求當局設立50億元的專項基金，以加快落實扶手電梯系統和升降機工程，以及資助私人屋苑在公共地方裝設無障礙設施。

另一議員管浩鳴則指出有七成半長者患有至少3種長期病患，更有一半長者未能自行處理日常起居飲食；另外分別有四成半和接近六成長者有視力和聽力障礙，但長者在公立醫院輪候診症「閒閒地等一年半載不在話下」，舉例不少長者都由眼睛開始模糊，到最後盲都未可以見醫生，反問「由小病等到大病先可能有機會醫，長者的生活質素又點會好呢」？

提出動議的議員何敬康指自己亦感到老之將至，希望年長後不需倚賴他人照顧，不會為身邊人帶來負擔，冀帶出健康老齡化的概念，以減低未來社會的負擔，和確保銀髮族的生活質素。他早前到新加坡考察，發現當地根據公民收入或財富水平而提供分層援助的做法，跟共同富裕的原則類似，值得香港借鏡，研究針對地支援即將踏入退休年齡的人士，檢視長者津貼和各項補助金有否優化空間，他認為政府宜教育市民由年輕做起，在壯年時期就為將來銀髮生活作出規劃，未雨綢繆，做好生活平衡和健康投資。

他又提倡推動預防和延緩失能服務，保持銀髮族的自立能力，指內地興起安老社區，其運作模式值得香港參考，期望銀髮族不是香港的洪水猛獸，透過系統性的規劃和政策，打造一個年齡友善的社會環境，令到現在和未來的不同階層銀髮族都享有優質生活。

議員吳傑莊提出修正案，指香港有接近八成65歲及以上的長者為長期病患者，然而長者社區照顧服務供不應求，在2021年的平均輪候時間上升至 7至11個月；本着讓長者「居家安老」的原則，政府未來必須提升「社區照顧服務」的質和量，他建議政府提出措施應對長者社交孤立的問題，認為可實行有利於跨代共融的房屋政策，可借鑑德國推行「青銀共居」概念的配對計劃，生活上互相照顧，同時亦要善用科技提升老人生活和安老服務質素，政府既要加大力度推動「樂齡科技」普及化。

另一位提出修正案的議員葛珮帆，指香港人口持續老化令老年撫養比率上升，要實踐居家安老就要善用樂齡科技，可是許多老人家連平安鐘都不捨得買，詢問政府可否提供「科技券」讓長者可以善用科技。在長者經濟方面，政府應研究把 「香港年金計劃 」的合資格申請年齡降低，或提早到至40歲開始供款，為未來的銀髮未雨綢繆，自製長糧，以確保退休後的生活更有保障。

對於政府新設立「銀髮經濟顧問小組」，議員謝偉銓冀小組除關注經濟同消費之外，亦應顧及如何發揮長者的潛力，畢竟好多長者仍相當健康，好有活力，有能力參與不同的工作。