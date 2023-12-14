港人自評香港宜居僅56.5分　38%受訪者有意移民海外

近年有不少港人移民。中文大學香港亞太研究所早前展開有關港人移民的調查，發現香港的宜居評分均值為56.5分；有約38%受訪市民「有打算」移民海外，較去年9月同類調查顯著上升；更有20%受訪市民「有打算」移居內地，同樣較去年9月調查有顯著增加。

中文大學香港亞太研究所在今年9月至11月期間，以電話訪問了708位18歲或以上的香港市民。調查發生，受訪者對香港是否適宜居住與生活的評分均值為56.5分，與去年9月時的評分相同。被問及會否有移民或移居外地的打算時，約38%受訪市民表示「有打算」；而沒有打算的市民則有58%；另有4.3%回答「不知道/很難說/沒有想過」，比例較去年9月的28.4%上升了9.3%。

另外，有20%受訪市民表示有移居內地的打算，沒有打算則佔73%，另有6.4%的受訪者表示「不知道/很難說/沒有想過」。當中受訪者主要認為香港消費物價太高、香港居住環境較差/較擠迫、以及香港生活節奏快/生活壓力太大，故有移居內地的打算。

而在有意移民或移居外地的受訪市民中，近3成表示不知道或未決定目的地。最受歡迎的移民地點為英國；其次是澳洲、加拿大和台灣。另外，有逾30%受訪者表示近期為移民或移居做準備，沒有準備移民的市民則有66%。被問及今次「移民潮」對香港帶來的影響，約10%受訪市民認為影響正面；但有58.2%認為負面。