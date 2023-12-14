搗長沙灣洗黑錢中心拘13人　派跑腿破帳戶面容識別　涉款過億

執法部門根據情報及經調查後，過去兩日(12日及13日)採取代號「迅威」及「謀攻」行動，當中針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團，相信該集團為不同非法活動提供「一條龍」的洗黑錢服務，包括電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等，期間安排傀儡戶口收取犯罪得益，繼而將金錢轉為虛擬貨幣，再交回犯罪集團。行動中，人員搗破該集團在長沙灣一幢商廈、以高檔香薰店作掩飾的洗黑錢中心，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕10男3女(19至45歲)，包括5名骨幹成員以及8名傀儡戶口持有人。根據中心尋獲的紀錄，該中心已營運約6個月，懷疑在此期間清洗逾1億港元黑錢。

調查人員表示，該洗黑錢集團利用不同方法取得一些虛擬銀行戶口，例如金錢利誘出售，或要求欠債人提供戶口抵債等。當戶口到手後，集團會利用大量手機綁定該些戶口，待洗黑錢中心收到不同的犯罪得益，再操作手機進行洗黑錢活動，當中亦會購買虛擬貨幣，令執法部門難以追查。

人員指，現時網上虛擬銀行均加強保安，客戶需要在系統維護或大額交易後接受面容識別等偵測，戶口方能繼續運作。洗黑錢中心為了繼續營運，會派出俗稱「跑腿」的成員，持手機尋找相關戶口持有人作面容識別，再將之帶回中心，以確保能夠正常操作帳戶。

本周二，人員持法庭手令搜查目標香薰店，發現店面後方有一個獨立房間，房內有大量電腦、手機等正在進行洗黑錢活動。現場所見，每部手機均貼上紙條及加上編號識別，列明所對應的銀行戶口，甚至連戶口狀態、需要何時進行面容識別亦有標示，仔細分門別類，可見運作極具系統性。當時中心內有4名懷疑集團成員，人員搜查期間，另有1名「跑腿」上門收集手機，5人均即時被捕。行動在翌日繼續展開，人員亦拘捕多8名傀儡戶口持有人。

行動中，人員檢獲72部手機、6部電腦及大量上網裝置。初步調查顯示，涉案手機在10月至12月期間，已經清洗約3,800萬港元黑錢；而相關手機的戶口平均使用約2個月，便會因為背後牽涉的罪案曝光，因而遭到銀行注銷。所有被捕人士現正被扣留調查，行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

此外，根據紀錄，今年首1至3季，執法部門已錄得29,650詐騙案件，數字較去年同期增加5成3，涉款高達50億港元。