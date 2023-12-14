雙子座流星雨今晚迎高峰　每小時料達27顆劃破夜空

天文愛好者注意！現正上演的雙子座流星雨，將於今晚(14日)至明日(15日)凌晨迎來高峰期，根據香港太空館資料顯示，本地最佳觀賞時間為明日凌晨2時至3時，預料偏遠地區平均每小時將看到超過20顆流星劃破夜空，想睇今年壓軸流星雨的市民切勿錯過！

是次雙子座流星雨活躍期為12月4日至20日，高峰期則為今明兩天，太空館預測在高峰期間，流星雨的天頂每小時出現率可達到150。由於高峰期當日正值農曆初二至初三，預計月光對觀測流星雨的影響甚微，觀測條件較為理想。太空館將於今晚9時至11時期間於網上直播是次流星雨。

雙子座流星雨的輻射點會於今晚約7時30分從東北方升起。當輻射點升出地平線後，即有機會欣賞到來自雙子座的流星。至明日凌晨3時，輻射點將升至接近天頂，在偏遠地區每小時可能看到27顆流星，鄰近郊區及市區邊緣則預料分別有9及3顆。

天文台則預測今晚大致多雲，有一兩陣微雨，吹和緩偏東風。太空館建議觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點觀測，但考慮到交通及天氣等因素，加上翌日還可能要上班或上學，市民大眾若能在居所附近找到一處天空視野廣闊的地點亦未嘗不可。