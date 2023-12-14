第三季居民總收入按年升9.6%　投資收益流入增14.6%

政府統計處今日(14日)公布，本港第三季本地居民總收入為8,605億港元，按年升9.6%，而本地生產總值則估計為7,671億港元，按年升6.4%。扣除價格變動影響後，本地居民總收入按年實質上升5.4%，本地生產總值則實質上升4.1%。

根據統計處數據顯示，上季本地居民總收入較本地生產總值多934億港元，相當於本地生產總值的12.2%，主要是由於投資收益淨流入。上季本港初次收入總流入為5,541億港元，按年升11.7%，相當於該季本地生產總值的72.2%；初次收入總流出為4,606億港元，按年升6.6%，相當於該季本地生產總值的60%。

收益流入方面，直接投資收益按年跌2.6%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益減少；證券投資收益按年升14.6%，主要是由於本地投資者獲取的非本地債務證券利息收益及非本地股權證券股息收益增加。

至於收益流出方面，直接投資收益按年跌1.7%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益減少；證券投資收益按年升6.8%，主要是由於非本地投資者獲取的本地股權證券股息收益增加。

按國家及地區分析，中國內地及英屬維爾京群島繼續是本港初次收入流量的最主要來源地，內地佔上季總流入的47.9%、總流出的28.5%，而英屬維爾京群島則佔上季總流入的13.8%、總流出的23.4%。