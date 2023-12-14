科學館明起辦科幻旅航展　星際大戰等機器人登場

香港科學館明日起於特備展覽廳舉辦「科幻旅航」 專題展覽，設6大沉浸式展區，展品包括市民耳熟能詳的電影《星際大戰》的機械人C-3PO與R2-D2、「鐵甲奇俠」裝甲MARKIII及《帝國反擊戰》「黑武士」頭盔等，展覽主要介紹科學創新與著名科幻作品之間的聯繫。展期至明年5月29日，票價30港元，逢周三半價。

「科幻旅航」專題展覽是由倫敦科學博物館策劃的巡展，香港是該海外巡展的首站。展覽分成六個沉浸式展區，包括「穿梭機與貨艙」、「探索艙」、「生物研究室」、 「星際任務」、「偵察艙」和「瞭望艙」，分別探討科幻作品中不同的主題，包括太空探索、機械人和未來居所，讓參觀者思考先進科技對社會的影響，並思考當下和未來的機遇和挑戰。

為配合展覽，科學館將與電影節目辦事處，在科學館演講廳舉辦「打開想像電影節」延伸活動， 包括舉辦免費電影放映及影後會，播放經典電影《月球歷險記 》及《惑星歷險》。同時，亦會舉辦研究資助局公眾講座系列，介紹香港高等院校的最新研究成果，包括人工智能及機械人。