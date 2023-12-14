炒吳樹培風波　劉國勳指是寬鬆做法　校董會未齊人亦不能不作為

香港中文大學校董會昨日(13日)通過決議解僱吳樹培，身兼校董的議員劉國勳強調已採取了寬鬆的做法，指個別人士引用中大條例指校董會要基於「好的因由（good cause）」決定任免，根本是混淆視聽、轉移視線，又反擊外間質疑校董會現時仍未「齊章」不應處理的論，指校董會不能在未齊人便不作為，拖延處理。

劉國勳今日(14日)在社交平台貼文，直指吳樹培作為中大副校長（行政）、校董會秘書，而非學術上的教職員，其工作正是包括支援校董會工作，然而吳過去的作為，特別是過去在主席未知情下制定會議及議程、在修改中大條例期間的做法有違中立，甚至與校董會立場相違背等。中大未來有多項重點發展，包括醫學院及創科研究等、有效運作的校董會及提升良好管治是必要的，劉明言沒信心吳樹培可以配合這方面的工作。

針對校董會決議即時終止與吳樹培的合約，劉強調是經過了由2名具法律背景的校董以及1名資深教授組成的3人小組，審視了吳的行為，評估吳能否在良好管治的原則下繼續處理其職責，就此作出不同建議。而校董會現時決定以中止僱傭關係處理，是採取了較寬鬆的做法。而校董會主席絕對有權力委任小組處理事件，吳亦公開表示10月中時已獲知會，而外間批評校董會「干預校政」之說並不成立，亦不了解中大的運作。

劉指新校董會有完整的權力，惟校董會組成需要時間，特別部分校董產生方式各有不同，部分亦要經內部諮詢等程序，如學生代表亦需待新一年學生互選產生，預計整個校董會「齊腳」需要至少1年多的時間。

對於外間有聲音質疑校董會現時仍未「齊章」，不應在此時處理吳樹培的事宜，劉認為校董會不能在未齊人便不作為，校董會處理的都是重要事情，以不齊人為由將事情甚至問題拖延，是不負責任的做法，中大要提升良好管治是刻不容緩，在吳的問題上再拖拉，對中大並非好事，所以現時的做法，絕對符合中大最佳利益。

劉又指有個別人士引用中大條例指，校董會要基於「好的因由（good cause）」決定任免，這說法其實是混淆視聽、轉移視線，事實上，中大條例亦訂明，除了基於「好的因由」及成立委員會審查決定免任外，「如其聘任條款另有規定則不在此限」，而今次校董會的決定，正是以聘任條款的方向處理，與吳中止僱傭關係。