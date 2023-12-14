團體促保留馬鞍山白石高球場　逾七成受訪者望無縫交接

當局早於2020年已計劃收回馬鞍山白石高爾夫球練習場作露天停車場，再改建為白石體育園區，有關注團體月初進行問卷調查，逾9成受訪者贊成保留白石練習場、近四分之三受訪者要求練習場能無縫交接。團體要求當局保留現有設施、縮短交接，維持場地供應穩定。

香港康樂體育專業人員總會稱，上月底接獲求助，得知白石高爾夫球練習場經營者被要求停業，以及需要把現存所有設施清拆，而土地短期租約持牌者之合約將於本月31日到期。該會月初向市民發出問卷調查，共收回1,192份問卷，當中超過67%為高爾夫球運動參與者，包括從業員及教練，公眾人士佔20%，調查顯示接近97%受訪者贊成保留白石練習場，繼續為市民服務；96%受訪者認為政府要盡快展開招標程序；74%受訪者要求白石練習場能無縫交接。

另外，83%受訪者在過去6個月內曾使用白石練習場，有45%受訪者指若白石練習場停運，或暫停甚至不打高球。

該會稱，現時白石高球場約有400名從業員，包括60位員工以及300多名教練，每月有約4,500使用人次，同時有30間中學及40間特殊教育機構的學生需使用球場，場地停業或交接期過長均會嚴重影響高爾夫球普及發展，嚴重影響從業員生計。

該會促請當局保留白石練習場繼續營運，即時重啟招標程序，並建議規定在3個月限期內完成新舊經營者的交接，維持服務規模及收費水平，確保有穩定的場地供應。