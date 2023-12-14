首10月罪案按年飆33%　詐騙升幅達52%　網騙增1.6倍破紀錄

本港罪案率大幅攀升。保安局今日(14日)表示，今年首10個月整體罪案錄得75,670宗，較去年同期上升33.1%。局方解釋上升主因是由於詐騙案持續高企，單計今年首10個月，已錄得33,923宗，較去年同期上升52.1%，約佔整體罪案45%，對比新冠疫情時出現大幅飆升，當中網上投資騙案更創有紀錄新高，較去年同期上升1.6倍。

保安局指出，詐騙案當中，網上騙案約佔70%，主要涉及網上購物。當局又提到投資騙案亦值得關注，首10個月錄得4,045宗，較去年同期增1.6倍，損失金額高達24.9億港元。此外，涉及即時通訊軟件的騙案亦有上升趨勢，由今年8月的112宗，大幅飆升至10月的1,514宗，當中大部份均涉及WhatsApp。

就金管局近日提醒市民，須對兩個虛擬交易平台提高警覺，保安局透露，暫未接獲就相關平台報案，故未有人被捕，但執法部門將會密切留意情況。而有關區議會選舉電子選民登記系統故障的調查工作，局方續指，執法部門的網絡安全及科技罪案調查科已根據行政長官指示，協助選舉管理委員會進行調查，相信六周可提交初步報告。