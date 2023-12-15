也門叛軍聲稱射導彈擊中港貨船　美軍指無人傷亡

也門叛軍青年運動周四（14日）公布，當日發射了一枚導彈擊中曼德海峽一艘懸掛香港區旗的貨櫃船；惟美國國防官員指導彈沒有擊中涉事商船。美國中央司令部周五（15日）發聲明證實事件，一枚彈道導彈從青年運動控制的地區射向曼德海峽北部國際航道，沒有造成損毀或人員傷亡，青年運動曾威脅發動更多導彈攻擊。美軍指，今次事件與美國軍隊無關，美方將繼續密切關注事態發展，重申這些攻擊持續威脅國際海上安全。

知情美國官員指，涉事香港商船是馬士基直布羅陀號（Maersk Gibraltar），導彈落在該船附近海域，沒有擊中它。青年運動指控馬士基直布羅陀號準備前往以色列，但根據船公司公開的行程，該船是從阿曼塞拉萊出發，正前往沙特阿拉伯吉達，不會停靠以色列。

馬士基直布羅陀號目前由馬士基公司營運，由香港船公司Seaspan擁有。馬士基全球公關主管琳內特（Mikkel Linnet）指，公司對馬士基直布羅陀號的事故深表憂慮，船員和船隻安全，確保船員及船隻安全是公司最優先事務，已採取所有必要安全措施保護他們。琳內特續指，近日屢有商船在曼德海峽遇襲令人警惕，對海上人員的安全和性命構成威脅，此事不能由全球船運業獨自解決，敦促國際社會合作尋找快速方案令情況受控。