南港島線西段棄用重鐵　議員批評政府「荷包唔夠錢」開空頭支票

政府日前發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，表明南港島線西段放棄採用重鐵，並擱置北港島綫。議員陳學鋒在一個委員會表示，市民對南港島綫西段期待已久，社會已有共識，結果討論了10年仍在研究，批評政府向市民發出「空頭支票」，「荷包唔夠錢」就不做。

運輸及物流局局長林世雄否認政府是開出「空頭支票」，強調南港島綫西段是可以建地底鐵路，政府考慮的是經濟效益問題，如旅客要乘搭可能並不方便，較為轉折，所以才考慮改用中型鐵路，方案在明年會有結果。

議員田北辰關注，北港島綫原為港島綫出現事故時的替代方案，當局計劃2046年前擱置，是否已釋除相關疑慮。林世雄指，當局研究認為到2046年都無迫切需要，若只因為希望有替代路線而興建，大家要深思是否符合經濟效益。

至於啟德及東九龍的智慧綠色集體運輸系統，林世雄指據他的評估，啟德將比東九龍較易興建，因啟德的路線較短，亦已預留走線。他續指，本星期已開始申請2.7億元撥款進行東九龍綫研究，又指若東九龍綫要涵蓋慈雲山，難度相當高，擔心會令東九龍主綫工程有更多延誤，或者減低效益，但承諾會保留銜接到慈雲山的空間。

他強調，政府對兩條線路都好緊張，因中型鐵路對於香港屬新系統，但在規劃及建造過程中，當局一定會研究是否可以「偷時間」，加快進度。被問到政府在未來10多年內推出多個運輸基建項目，如何確保不會出現超支等問題。林世雄指，會就每個項目的特性，研究融資安排。