警員遭同袍辱罵妻母索償　官斥鬧人就上庭「請一萬個法官都唔掂」

一名在警署報案室工作的警員，早前入稟區院，指控駐守槍房的高級警員屢次刻意為難他，又稱「你老婆畀我X」、「你阿媽畀我X，生咗你個衰仔」。原告認為涉性騷擾及性別歧視，向該警索償16萬港元；被告方今日(15日)於區院申請剔除訴訟。法官聽畢雙方陳詞押後作書面裁決。原告指被告的粗口字句冒犯了其家人，屬於性騷擾行為。但法官質疑被告談及的對象非原告，亦沒有作出任何針對原告本人與性相關的行動，更稱「如果鬧人一句就日日上來講，咁請一萬個法官都唔掂」。

原告是吳漢森(譯音)，被告原本分別是林文隆(譯音)及香港警務處，但原告其後主動向法庭表示終止針對警方的法律程序。原告並無律師代表並親自陳詞。區院法官梁國安指，涉事的語句是一般市井之徒的鬧人說法，並非對原告本人提出性要求或行為，針對的是他家人，似乎不屬條例所指對原告構成性騷擾。法官又指被告當時只是責備原告，他更舉例指如被告責備他「你咁蠢嘅？」是否歧視他愚蠢。

原告則力陳，被告的行為確對他構成性騷擾，即使對象並不在現場仍屬冒犯。他舉例指，如某人提議另一人進行換妻性行為亦是性騷擾，但法官指這亦並沒有對聽到此說話的人性騷擾，因針對性行為為該人妻子。原告方則引述女子鄭燕芳控告菜販赤裸上身及講粗口的案例，指當時法庭亦認為講粗口並不等同性騷擾。

據入稟狀指，原告於案發期間駐守荃灣警署報案室，林則是駐守同一警署槍房的高級警員。原告指他於2020年7月22日把裝備歸還予槍房時，因態度問題與被告爭執。兩日後原告歸還子彈時故意逐顆交出，被告其後正式投訴原告。原告其後曾道歉，之後警署內不斷傳出關於他的傳聞。直至2021年6月19日，原告再到槍房時，被告不止5次向他稱「你老婆畀我X」及「你阿媽畀我X，生咗你個衰仔」。雖然被告於翌日道歉，但原告不接受。原告指對於林該些說話感到被冒犯，認為涉及性騷擾，要求林就事件賠償16萬港元。

案件編號：DCEO 7/2023