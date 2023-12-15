玫瑰崗轉校方案未獲過半數支持　再蒐集意願下周二定最終方案

資助學校玫瑰崗中學原定計劃於3年後停辦，校方最新方案是將中一至中五學生於下學年轉讀位於薄扶林的余振強紀念第二中學，並於上月進行意願蒐集，需過半家長同意才會展開方案。不過，校監何幼孫昨日（14日）發通告指，轉校余二的票數與其他方案非常接近，但均未取得過半數支持，故未能決定方案。由於校方需於年底確定過渡計劃，故再次蒐集意願，今次最多人支持的方案將成為最終方案，家長需下周二（19日）前作出決定。

在轉讀余振強紀念第二中學的方案提出後，不少家長均表示有意轉讀，據了解支持此方案的票數逾4成，惟因未達過半數支持，未能通過成最終方案。過渡委員會經商議後決定再次蒐集意願，今次將列明轉校至余二、留校讀至2025/26學年完結及自行安排轉校3個選項，並列明各選項的利弊，家長需於19日前作出決定。另外，有別於上次需獲過半支持才成為最終方案，今次採取簡單多數方式，即最多家長支持的方案便會被視為首選執行。

玫瑰崗中學早前宣布，其私立幼稚園及小學將於2024/25學年起併入香港道爾頓學校；而受資助的玫瑰崗中學亦於2025/26學年停辦。不少玫瑰崗中學的師生及家長均表示強烈反對，學校過渡委員會最後提出方案，建議所有中一至中五學生，在下學年9月1日轉往余振強紀念第二中學，若中四至中五學生選擇不轉往該校，可在原校完成高中課程，而中一至中三學生則在完成初中課程後轉校升學。