未來一周降溫適逢聖誕等節慶　防護中心料爆冬季呼吸道傳染病

未來一周持續降溫，衞生署衞生防護中心今日(15日)預料，隨着聖誕、除夕有較多慶祝活動，冬季呼吸道傳染病或出現爆發。雖然本港仍未踏入冬季流感高峰期，但過去6周，防護中心收集到的兒童呼吸道樣本數目正慢慢上升，反映感染呼吸道疾病的兒童增多，不排除數字未來會繼續上升。防護中心續指，目前經檢測的樣本當中，證實感染鼻病毒及腸病毒的個案佔最多，有31.2%，其次是腺病毒和副流感病毒，分別佔23.1%和18%；至於肺炎支原體個案就大致平穩，佔約3.5%。

防護中心總監徐樂堅提到，新冠疫情後，全球各地均出現「免疫差距」的現象，一個地方實施的社交距離措施愈嚴格，市民接觸到正常呼吸道病原體的機會就愈少，尤其是幼童，對不同病原體的免疫力會較以往差，導致復常後出現各類型的爆發。他舉例指，美國在2022年9月取消口罩令後，爆發較大型的呼吸道合胞病毒感染個案；日本今年9月曾出現流感高峰；而內地上月亦爆發流感、鼻病毒、肺炎支原體及腺病毒等感染個案。

徐樂堅表示，雖然相關呼吸道傳染病的爆發，均由已知的病原體引致，但呼籲市民及早預防，建議一旦出現呼吸道感染徵狀，應避免上班上學、前往人多擠迫的地方，盡早求醫，要時刻保持個人衞生。長者及免疫力低等高危人士，若要到人多擠迫的地方，應戴好口罩；防護中心亦建議市民接種流感及新冠疫苗。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇等專家，早前建議當局在非疫情期間，加強篩查入境旅客，以防有新病毒流入。被問到當局會否採納相關建議，徐樂堅回應道，過去20年政府傳染病防控工作不斷改進，但承認現有的防控只能檢測到已知病毒，未來會與專家合作研究檢測新傳染病的方法，冀做到「同傳染病鬥快」，盡早防控。

另外，當局亦公布新一代XBB新冠疫苗的接種地點名單，年滿65歲人士和居於院舍的成年人，可以網上預約，或直接聯絡14間私家診所打針；亦可在網上預約後，到10間醫管局轄下指定普通科門診診所接種。合資格的覆診病人或會員，可以到15間指定公立醫院專科門診或衞生署指定診所打針。