駁回石棺藏屍案主腦曾祥欣上訴　判詞指犯案意圖與其他被告不同

2016年荃灣工廈揭發石棺藏屍案，3名男子涉嫌設局，用與哥羅芳類近的化學物二氯甲烷焗暈殺死一名男子，再用混凝土製造石棺埋屍。3人受審後，僅被指是指揮者的首被告曾祥欣謀殺罪成判囚終身，其餘兩人則誤殺等罪成。曾祥欣2021年向高院上訴庭申請上訴許可被拒，他及後向終院提逾時上訴申請，但於本月初經開庭後被駁回。終院今（15日）頒發判詞，解釋裁決理據指因曾於案中角色與其他被告不同，針對他的證據亦有不同，裁決與其他被告不同並無不穩妥，因此駁回申請。

上訴申請人曾祥欣案發時29歲，他與同案的劉錫豪(24歲)及張善恒(26歲)，已就本案承認阻止合法埋葬屍體罪，但否認於2016年3月4日，謀殺28歲男子張萬里。經過45日審訊，陪審團在2019年一致裁定首被告曾祥欣謀殺罪成，劉錫豪及張善恒則被裁定謀殺罪名不成立，但誤殺罪成。劉及張最終判監17年。

申請方指，申請人與其餘被告是共同行事，故應該有相同裁決。但是判詞指出，雖然3人共同管理涉案哥羅芳類近的化學物質二氯甲烷及酒精，然而證據顯示3人角色有別，曾祥欣負責策劃及實行計劃、他亦與死者有財務關係、潛在動機以及其領導角色等。終院法官又指不認為陪審團會對曾在案中的證供有誤解，眾被告犯案意圖上的證據亦有別，故足以構成謀殺及誤殺罪裁決的分野，因此駁回上訴許可申請。

案件編號：FAMC 31/2023