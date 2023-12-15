搗破逾800宗科技罪案及騙案　拘1223人涉款21.7億

執法部門為打擊本地騙案及科技罪案，於11月27日至12月14日期間展開「謀攻」行動，以涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，拘捕了871男352女共1223人(13至87歲)。行動中，偵破827宗騙案或科技罪案，包括網上求職騙案、網上投資騙案及網上購物騙案等，涉及2,848名受害人，涉款21.7億港元。人員檢獲大量智能電話、電腦，亦凍結超過2,600萬港元懷疑犯罪得益。

即時通訊軟件帳號被騎劫案於今年顯著增加，今年頭10個月已經錄得近2,850宗有關案件，損失金額550萬港元，當中超過95%案件涉及WhatsApp平台。其中1宗案件就是針對騎劫WhatsApp帳戶的本地集團，以涉嫌「串謀詐騙」和「洗黑錢」罪名拘捕12人(18至45歲)，包括10個傀儡戶口持有人及2個操控帳户的成員，案中326名受害人損失396萬港元。被捕人士涉嫌於10月中至11月中，騎劫受害人WhatsApp帳戶，且假扮受害人跟電話簿的聯絡人聯繫，以不同藉口借錢，金額由2千至5萬港元不等，並要求將款項存入18個傀儡戶口。

騙徒騎劫WhatsApp帳戶有2種手法，一是製作虛假WhatsApp網頁版，於常用的搜尋器或瀏覽器落廣告，若受害人開了假網頁並掃描二維碼，便可能被控制帳戶。二是向市民發「白撞」電話短訊，指其WhatsApp帳戶有被查禁或安全風險，市民一旦登入連結並提供電話號碼及驗證碼就會被騙。