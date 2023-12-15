旅發局今起與商販合作推出廟街夜市 設美食攤位及打卡藝術裝置

為配合夜繽紛活動，旅發局與商販設立廟街夜市計劃，今(15日)起為期半年，主要有兩大亮點，包括「食聚廟街」以及「藝綴廟街」，希望以此宣傳推廣廟街體驗，吸引更多人流。

「食聚廟街」方面，將於佐敦廟街牌坊位置，新增22個特色美食攤位及近10個懷舊小食流動攤檔，包括煎釀三寶、碗仔翅、懷舊點心、魚蛋燒賣、牛雜等香港街頭小食，更加入風味美食，如土耳其咖啡、烤羊架、墨魚餅、煎蠔餅、巴基斯坦和尼泊爾小食等。

至於「藝綴廟街」，旅發局是次邀請了本地建築師蕭國健，沿廟街多個地點設置具有老香港及廟街元素的發光打卡藝術裝置、特色路標及投影裝飾等，營造五光十色的感覺，區內不同位置放置11個具廟街地區特色的發光裝置，包括發財字樣、「蝠鼠吊金錢」圖案、小鳥、魚蛋、涼茶舖葫蘆及辣蟹等。

另外，位於廟街榕樹頭、有過百年歷史的法定古蹟「天后廟」，逢星期六將會延長開放時間，由下午5時延至晚上10時。旅發局又提到，會加強透過「小紅書」等社交媒體推廣宣傳，會邀請網紅到現場打卡宣傳，除內地遊客，也會加強向歐美或韓國等遊客宣傳香港特色景點。

旅發局總幹事程鼎一表示，此次活動目的不單止是吸引旅客，更希望能否吸引本地市民，「到廟街行一行」，從而提升整體氛圍，只有本地市民自己喜歡，才能推介給其他訪港遊客。他又指沒有明確目標要帶動多少人流或者收入，但相信人流量會增加，冀以漸進式、慢慢帶動整體氛圍。至於活動涉及多少開支，他就指，旅發局本身有預留款項作宣傳推廣，無特別為今次項目作統計。

至於政策上是否仍然未有拆牆鬆綁，程鼎一表示，此次近距離與區內人士合作，甚至政府部門討論，發現很多事情並不是很簡單，需要保障當區市民。至於在廟街舉辦表演等，旅發局研究後擔心會滋擾附近民居，以不影響附近居民的前提下暫未有落實。