屢以金錢誘姦13歲繼女　洗碗時下體頂臀部　53歲漢受審拒認罪

中年漢涉當13歲繼女要求100港元買文具時，反要求「同佢玩」，並着繼女脫下衣服躺在床上與他性交才給錢。此後的2至3年間，又再發生類似事件，繼女最後向社工投訴。中年漢其後被控強姦及非法性交等5罪，他否認指控，案件今日(15日)於高院開審，並播出事主的錄影會面紀錄。事主稱第一次與被告性交後見到被告均反感並覺得惡心，且不敢告知他人。

以代號M.C.C.作代表的被告，現年53歲。他被控兩項強姦罪，及兩項交替性的與16歲以下女童非法性交罪，另被控一項非禮罪。案發於2019年至2022年間，X當時介乎13至15歲。據X的錄影會面指，她於內地出生，母親與X生父離婚後，在香港與被告結婚。至2019年中，13歲的X與母親來港定居，並與被告同居於新界八鄉某單位。她稱早在當年8月被告與X等游泳時曾摸她胸部，X母當時看到並無出聲。

X指至10月時屋內只有他與被告，她要求被告給她100港元買文具，被告稱「要錢可以同我玩啦」。X稱被告在她洗澡後叫她進房內，並脫去所有衣服，她因害怕遂自行關燈並躺在被告床上，X稱有叫被告先洗手及洗下體，並稱如不照做「咁就唔玩啦」。被告照做並先在X上方與她性交，X則提議她在被告上方，她解釋內地的報紙有教過，因躺着如有障礙物被告的下體會頂入些，在上方則可向上褪。她稱整個過程約半小時，被告並無使用避孕套。她又稱其後發生過不多於10次類似事件。

據控方開案詞指，X印象最深刻的是一有一次，X想與同學出外，向被告索取300港元。被告表明若X不願意「玩」，他不會給錢。X在不情願下到被告的房間與他性交，並持續數分鐘。被告其後把X推在床上，再與X性交，X即踢開被告並離開房間。控方又指去年5月14日，當X正在洗碗，被告從後用下體頂X的臀部，令X腹部撞到洗碗盆。X於同月16日向學校老師和社工投訴，社工其後報警。被告於同日被捕，警誡下稱「我無強姦過佢」。

案件編號：HCCC 187/2022