挪用廿人70萬保費作日常消費　男保險經紀被捕

澳門一名前保險公司經紀挪用廿名客戶保費供自身生活開支之用，共70萬澳門元保費，直至去年有客戶向保險公司投訴保單突然斷供，始揭發事件。男子涉嫌觸犯巨額詐騙及偽造文件罪被捕，案件送交檢察院處理。

該名前保險公司男經紀姓蘇，36歲，是澳門居民，於有關保險公司任職8年，去年離職，現職為文員。案情指，當地執法部門於去年8月接獲涉事保險公司及11名澳門客戶報案，指於2015至2018年期間，分別透過蘇某購買醫療、意外、危疾、人壽等保險，並一直以自動轉帳方式交費。

該名前保險經紀先後訛稱公司暫不能自動轉帳，眾人信以為真將現金交予蘇某代繳，蘇某收款後亦發出公司的「繳費單據」。隨後多名事主發現保單因未有續期失效，保險經紀蘇某亦失去聯絡，向公司了解才揭發事件，報稱分別損失3萬澳門元至7萬澳門元不等。

執法人員於前日(13日)在氹仔拘捕男子，其承認因生活開支入不敷出，經濟出問題而犯案。供稱2018至去年曾挪用包括上述的11名合共20名客戶，共70萬澳門元保費，並全數用於日常消費。