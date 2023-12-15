跨部門一連4日全港反黑工　拘20男女包括水貨客

入境處於12月11日至昨日(14日)一連4日在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同執法部門的「冠軍行動」及「風沙行動」。行動中共拘捕14名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了16個目標地點，包括展覽廳、賓館、裝修中單位、餐廳及菜檔，共拘捕10名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為6男4女，年齡介乎26至50歲。當中一男兩女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一名男子及一名女子亦分別涉嫌行使及管有他人身份證及行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3男2女，年齡介乎34至56歲。當中一名男子亦涉嫌無合理辯解而將其香港身份證轉讓給他人。因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為一名40歲男子。

於「冠軍行動」中，執法人員於西區搜查了28個目標地點，共拘捕3名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為一男兩女，年齡介乎37至43歲。該2名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男旅客，年齡為38歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物主要包括化妝品及電子產品。